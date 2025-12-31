Ufficiale

Castel Volturno, ultimo allenamento del 2025: il report del club

Oggi alle 20:40Notizie
di Antonio Noto

Nell'ultimo giorno dell'anno e in vista di Lazio-Napoli, lunch match della 18ª giornata di campionato, in programma allo Stadio Olimpico di Roma, la squadra di Antonio Conte si è allenata oggi al Training Center di Castel Volturno. 

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: "Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 12:30 contro la Lazio. Il gruppo ha svolto una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico".