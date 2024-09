Prima pagina Cds: "Juve, i tormenti di Danilo. Rischio addio"

"Due Italie" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Gli Azzurri e Sinner: stasera ci sdoppiamo. A Parigi comincia la Nations League dopo l'Euro-flop della Nazionale di Luciano Spalletti. Il commissario tecnico carica alla vigilia della sfida contro la Francia di Kylian Mbappé: "Schiena dritta". Frattesi, Tonali e Ricci nel 3-5-2.

Casa bianconera - "Juve, i tormenti di Danilo": il capitano del Brasile per Motta è una riserva, con Allegri era un leader indiscusso e intoccabile mentre adesso va in panchina ed è stato utilizzato solo 5 minuti in 3 giornate. Thiago ha scelto Bremer e Gatti, possibile divorzio dopo 6 stagioni.