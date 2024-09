Prima pagina Cds: "La Roma brucia: esonerato De Rossi"

"La Roma brucia". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Dopo Mourinho, i Friedkin esonerano anche De Rossi che dichiara: "Stavolta non torno più". C'è Juric a Trigoria.

"I tuoi occhi dal cielo". In questo modo viene invece omaggiato Totò Schillaci, scomparso nella giornata di ieri. Baggio, in attacco con lui a Italia '90. lo ricorda così: "Io e te fratelli per sempre".