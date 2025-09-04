Prima pagina Cds sulle parole di Hojlund: "Napoli, noi siamo i migliori"

vedi letture

"Le spine di Chivu": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Rebus Inter: il flop con l'Udinese accende il dibattito. Calha, Bisseck e Luis Henrique sotto esame. Il turco è in ri tardo di condizione, subito un errore per il difensore e il brasiliano - costato 23 milioni - fatica a trovare spazio.

In taglio alto, invece, spazio ad un altro titolo: "Donnarumba". Gigio abbraccia il City: "Mi ha voluto Guardiola, il migliore. Il Mondiale? Non è possibile saltarlo per la terza volta". Domani Italia-Estonia: esordio per il ct Gattuso. In basso spuntano anche le prime parole di Hojlund, nuovo centravanti del Napoli di Conte.