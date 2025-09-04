Prima pagina
Cds sulle parole di Hojlund: "Napoli, noi siamo i migliori"
"Le spine di Chivu": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Rebus Inter: il flop con l'Udinese accende il dibattito. Calha, Bisseck e Luis Henrique sotto esame. Il turco è in ri tardo di condizione, subito un errore per il difensore e il brasiliano - costato 23 milioni - fatica a trovare spazio.
In taglio alto, invece, spazio ad un altro titolo: "Donnarumba". Gigio abbraccia il City: "Mi ha voluto Guardiola, il migliore. Il Mondiale? Non è possibile saltarlo per la terza volta". Domani Italia-Estonia: esordio per il ct Gattuso. In basso spuntano anche le prime parole di Hojlund, nuovo centravanti del Napoli di Conte.
Copertina UfficialeLista UEFA per la Champions: out Lukaku! Esclusi Mazzocchi e un nuovo acquisto di Antonio Noto
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Francesco CarboneConte a Sky: “Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…”
Davide BarattoHojlund-Napoli, accordi trovati! Rai: “Aumenta l’ingaggio e scende riscatto, tutte le cifre”
