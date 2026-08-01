Centenario, la cerimonia a Piazza Plebiscito solo su Sky ed i canali del club

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Sky Sport segue il Centenario del Napoli: diretta della cerimonia dalle 20.45.

Grande attesa per l'indimenticabile serata del Centenario organizzata dalla SSCNapoli con Comune e Regione. La grande festa prenderà ufficialmente il via alle 19.26, orario scelto in omaggio all'anno di fondazione del club, con la partenza della processione da Piazza Carità, sede storica della prima casa del Napoli. Ad accompagnare l'inizio delle celebrazioni ci saranno anche il suono di 100 chiese della città e una suggestiva fumata azzurra. Dopo il taglio del nastro alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis e delle istituzioni, il corteo raggiungerà Piazza del Plebiscito e lì inizierà la serata organizzata dal club con Comune e Region.

Alle 20.45 la cerimonia ufficiale del Centenario in diretta su Sky Sport

Dalle 20.45 la cerimonia ufficiale verrà trasmessa da Sky Sport Calcio e dal canale youtube del club partenopeo. Sul palco saliranno Aurelio De Laurentiis, rappresentanti delle istituzioni, le grandi leggende della storia azzurra, alcuni protagonisti dell'attuale rosa tra cui De Bruyne e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che ripercorreranno i cento anni del club insieme agli ospiti della serata. L'evento sarà visibile su Sky Sport Calcio, in streaming su NOW ed in diretta sul canale youtube del calcio Napoli.