Ufficiale Centenario Napoli, via alle celebrazioni: ADL e i figli di Maradona per il taglio del nastro

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Al via il Centenario del Napoli: De Laurentiis e i figli di Maradona protagonisti del taglio del nastro.

La festa del Centenario del Napoli entrerà nel vivo alle 19:26, l'orario simbolico scelto per richiamare l'anno di fondazione del club. In quel momento scatterà un suggestivo countdown che aprirà ufficialmente le celebrazioni dei cento anni della società azzurra. Subito dopo prenderà il via la grande sfilata che attraverserà il centro di Napoli, accompagnando migliaia di tifosi in un percorso ricco di musica, colori e spettacolo.

De Laurentiis e i figli di Maradona aprono la festa del Centenario

Tra gli appuntamenti più significativi della serata ci sarà il taglio del nastro inaugurale. A compiere il gesto simbolico sarà il presidente Aurelio De Laurentiis, affiancato dai figli di Diego Armando Maradona, Jana e Diego Junior, in un momento destinato a unire idealmente la storia del club con la memoria del suo più grande campione. Mentre il patron azzurro e la famiglia del Pibe de Oro daranno ufficialmente il via alle celebrazioni lungo il percorso, le autorità e le rappresentanze istituzionali raggiungeranno Piazza del Plebiscito, dove si svolgerà il grande evento conclusivo dedicato ai cento anni di storia del Napoli.