Che bagarre per la Champions: il calendario del Napoli a confronto con le rivali

Chi si qualificherà alla prossima Champions League? Di seguito i calendari a confronto delle prime sei squadre in classifica della Serie A 2020/21. Chi si qualificherà alla prossima Champions League? Di seguito i calendari a confronto delle prime sei squadre in classifica della Serie A 2020/21. Nell'ultimo turno, senza scontri diretti, hanno rallentato Atalanta e Napoli, che non sono andate oltre il pareggio rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. Ne hanno approfittato Juventus, Milan e Lazio. Ecco la classifica e le prossime partite.

Classifica

Inter 82 punti (34 gare) Campione d'Italia, già qualificata in Champions

Atalanta 69 punti (34 gare)

Juventus 69 punti (34 gare)

Milan 69 punti (34 gare)

Napoli 67 punti (34 gare)

Lazio 64 punti (33 gare)

9 maggio - 35esima giornata

Inter-Sampdoria

Juventus-Milan

Spezia-Napoli

Fiorentina-Lazio

Parma-Atalanta

12 maggio - 36esima giornata

Inter-Roma

Torino-Milan

Sassuolo-Juventus

Napoli-Udinese

Lazio-Parma

Atalanta-Bologna

16 maggio - 37esima giornata

Juventus-Inter

Milan-Cagliari

Roma-Lazio

Fiorentina-Napoli

Genoa-Atalanta

18 maggio - Recupero 24esima giornata

Lazio-Torino

23 maggio - 38esima giornata

Inter-Udinese

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

Napoli-Hellas Verona

Sassuolo-Lazio