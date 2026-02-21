Il Napoli contro l'Atalanta: la sfida mai banale e che non vuole pareggi

Negli ultimi anni le sfide tra Napoli e Atalanta si sono trasformate in un confronto acceso e quasi mai banale, dove il pareggio rappresenta un’eccezione. I numeri raccontano infatti di una rivalità recente ma intensa: nelle ultime ventuno sfide si è registrato un solo pari, mentre per il resto si sono alternati dodici successi azzurri e otto nerazzurri. Una tendenza che trova conferma anche nei precedenti tra i due allenatori, Antonio Conte e Raffaele Palladino, che si sono incrociati poche volte ma senza mai chiudere in equilibrio: nei tre confronti disputati finora ha sempre avuto la meglio il tecnico del Napoli.

La sfida ha un significato particolare soprattutto per l'ex allenatore della Fiorentina, che torna ad affrontare la squadra della sua terra, un legame che accompagna da sempre la sua carriera. Nonostante la differenza generazionale con Conte, i due hanno condiviso anche una breve parentesi da calciatori nella Juventus FC, all’inizio degli anni Duemila. All’epoca Conte era il capitano ormai vicino alla fine della carriera, mentre Palladino era una giovane promessa che cominciava ad affacciarsi in prima squadra.