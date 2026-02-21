Infortuni Napoli, il punto su tutti i giocatori ai box: l'infermeria è ancora affollata

L’infermeria del Napoli continua a restare affollata e rappresenta uno dei principali problemi nella gestione della squadra in questa fase della stagione. Le assenze hanno colpito soprattutto il centrocampo, dove il recupero di Scott McTominay procede lentamente: il fastidio al tendine del gluteo non è ancora del tutto superato e lo staff medico preferisce evitare rischi inutili, rinviando il rientro quando le condizioni saranno pienamente sicure.

Situazione simile anche per Frank Anguissa, alle prese con un problema alla schiena che ha fatto slittare il rientro e che ha ridotto ulteriormente le alternative in mediana. In via di recupero Kevin De Bruyne, out da ottobre. Il belga sta per tornare in città e dovrebbe iniziare ad allenarsi con i compagni i primi giorni di marzo. In difesa si registra invece la perdita di Amir Rrahmani, fermato da una lesione che richiederà ancora tanto tempo prima del rientro.

Nel reparto offensivo pesa l’assenza di David Neres, il cui recupero procede secondo programma ma richiederà ancora qualche settimana di pazienza. Una situazione che obbliga lo staff tecnico a trovare soluzioni alternative partita dopo partita, nella speranza di ritrovare presto l’organico al completo in vista del finale di stagione.

McTominay – problema tendineo: rientro possibile nelle prossime settimane, da valutare giorno per giorno.

Anguissa – lesione muscolare e poi problema alla schiena: possibile rientro a breve, ma senza forzature.

De Bruyne - lesione muscolare: possibile rientro a metà marzo

Rrahmani – lesione muscolare: stop più lungo, rientro previsto tra fine aprile e inizio maggio.

Neres – recupero post infortunio alla caviglia: obiettivo ritorno in primavera.