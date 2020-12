Chi ha conquistato più punti nel 2020? Napoli quinto: classifica completa

Quanti punti nell'anno solare? A due giornate dalla fine, il Milan è quasi certo di chiudere in vetta da solo questa virtuale classifica che mette insieme i punti conquistati nelle gare di campionato disputate nel 2020, sommando così quelli dello scorso campionato da gennaio in poi e quelli della Serie A attuale. L'Inter ha conquistato sei punti in meno dei cugini ed è al secondo posto. Al terzo posto Atalanta e Juventus con 65 punti, anche se la Dea ha una partita in meno rispetto ai bianconeri. Poi le altre, con il Napoli davanti a Lazio e Roma.

Escludendo retrocesse e neopromosse che hanno meno partite, la squadra che ha conquistato meno punti fin qui nel 2020 è il Torino con una media di 0.75 punti a partita. Ecco il dato calcolato da TMW:

Milan 73 punti (33 partite)

Inter 67 (33)

Atalanta 65 (32)

Juventus 65 (33)

Napoli 62 (33)

Lazio 60 (34)

Roma 59 (33)

Sassuolo 55 (33)

Hellas Verona 49 (34)

Fiorentina 42 (33)

Udinese 41 (32)

Sampdoria 41 (33)

Bologna 38 (33)

Parma 36 (33)

Genoa 35 (33)

Cagliari 29 (33)

Torino 25 (33)

Lecce 20 (21)

Benevento 12 (12)

Spezia 11 (12)

Brescia 11 (21)

SPAL 8 (21)

Crotone 6 (12)