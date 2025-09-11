Chi vince lo Scudetto? Il super computer di Opta: Inter favorita, poi Napoli e Roma

vedi letture

Dopo le prime due giornate di Serie A e la fine ufficiale del calciomercato, il supercomputer Opta rivede i suoi pronostici per il campionato in base al suo modello capace di effettuare previsioni in base a parametri scelti e statisticamente rilevanti. La favorita per la conquista dello Scudetto 2026 è l'Inter con il 26.07% di possibilità di vincere lo scudetto.

Secondo il Supercomputer Opta, non è sufficiente l'ottimo mercato estivo per mettere il Napoli in pole position. La squadra di Antonio Conte è la prima rivale dei nerazzurri col 21,64% ma non la favorita; alle spalle delle due spunta la Roma di Gian Piero Gasperini col 17,12%, poi a seguire Juventus, Atalanta e Milan.