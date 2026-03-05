Chiffi e Aureliano pagano gli errori di Atalanta-Napoli: tornano in campo, ma in Serie B
Arrivano le prime conseguenze dopo le polemiche arbitrali di Atalanta-Napoli. Gli arbitri Daniele Chiffi e Gianluca Aureliano (rispettivamente arbitro di campo e Var a Bergamo quando giocò il Napoli) tornano sì in campo, ma non in Serie A. Dopo gli episodi contestati della gara tra Atalanta e Napoli — dal rigore inizialmente concesso e poi revocato per il contatto tra Isak Hien e Rasmus Hojlund fino alla rete annullata a Gutierrez per un presunto fallo inesistente — i due direttori di gara sono stati di fatto retrocessi per un turno.
Chiffi e Aureliano in Serie B
Chiffi dirigerà infatti Venezia-Reggiana, mentre Aureliano sarà al VAR in Frosinone-Sampdoria. Una decisione che conferma la linea dura del designatore Gianluca Rocchi dopo gli errori della sfida di Bergamo.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro