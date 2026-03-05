Gattuso vuole convincere Chiesa a tornare in Nazionale per i playoff
Il commissario tecnico Gennaro Gattuso valuta tutte le opzioni per rafforzare la Italia in vista dei playoff che valgono l’accesso al Mondiale. L’idea, riportata dal giornalista Nicolò Schira, è quella di convincere Federico Chiesa a tornare in azzurro. L’esterno del Liverpool potrebbe rappresentare una risorsa importante per una nazionale alla ricerca di qualità offensiva. I playoff si giocheranno il 26 e il 31 marzo: prima la semifinale contro l’Irlanda del Nord, poi l’eventuale finale contro una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina.
La stagione di Chiesa
In questa stagione Chiesa ha collezionato 23 presenze complessive tra competizioni: 16 in Premier League, una in FA Cup, due in Carabao Cup e quattro in Champions League, con tre gol segnati, di cui uno contro il Qarabag. Ora la decisione spetterà al Ct.
