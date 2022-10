Cies, la classifica delle squadre più costose: in Serie A comanda la Juve, poi c'è il Napoli

Il CIES, Centro internazionale di studi sportivi, ha pubblicato quest'oggi un approfondimento relativo alle squadre più costose fin qui schierate dai club europei

Il CIES, Centro internazionale di studi sportivi, ha pubblicato quest'oggi un approfondimento relativo alle squadre più costose fin qui schierate dai club europei che fanno parte dei top 5 campionati. Prese in esame le prime undici giornate e i costi di acquisizione dei calciatori schierati, bonus compresi, per far emergere un dato non così sorprendente: il Manchester City è la società che ha fin qui speso più soldi per i giocatori schierati in campo in questo avvio di stagione. Segue al secondo posto il Manchester United, poi il PSG sul gradino più basso del podio.

La prima squadra di Serie A in questa speciale classifica è la Juventus, 11esima, poi il Napoli alla 14esima posizione. L'Inter è 24esima, seguono Roma al 25esimo posto e il Milan al 26esimo. Di seguito le tabelle.