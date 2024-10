Clamoroso Barcellona: Laporta vuole Haaland ed è pronto a tutto per acquistarlo

Joan Laporta vuole ingaggiare un attaccante. Secondo quanto riportato da Sport, non è un mistero che il presidente del Barcellona voglia acquistare un giocatore in grado di far felici i tifosi e permettergli di conquistare qualche trofeo in più. Il sogno del numero uno del club blaugrana è Erling Haaland del Manchester City. L'obiettivo è portarlo in Spagna nel 2025 o nel 2026.

I primi contatti con l'entourage del calciatore ci sono stati nel lontano marzo 2021, poi Rafaela Pimenta ha preso il posto di Mino Raiola dopo la sua morte e le parti hanno continuato ad aggiornarsi. Sono andati in scena diversi incontri tra la dirigenza del Barcellona, guidata da Deco, e la rappresentante di Haaland, con Laporta che è convinto ad andare avanti con tutto se stesso e con tutte le sue forze al fine di ingaggiare il centravanti norvegese.

I rapporti sono cordiali, c'è molta fiducia reciproca e questo è un punto a favore per il Barcellona. In tutto ciò è sempre viva anche l'opzione Nico Williams, a patto che non vengono modificate le condizioni dell'operazione e quindi la clausola e il contratto del giocatore. Il grande desiderio di Laporta rimane però Haaland, considerando anche il fatto che Lewandowski ha già 36 anni.