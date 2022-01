Clamoroso Coppa d'Africa: aggrediti giornalisti algerini, arrivano le scuse di Eto'o

Un gruppo di giornalisti algerini è stato aggredito domenica a Douala, in Camerun, sede del ritiro della Nazionale guidata da Belmadi. Immediatamente sono arrivate le scuse di Samuel Eto'o, presidente della Federcalcio camerunese: "Vorrei porgere le nostre più sincere scuse ai nostri fratelli giornalisti che sono stati aggrediti a Douala. Questa non è l'ospitalità camerunese. Qui dovreste sentirvi a casa. Con il nostro ministro e tutte le nostre autorità faremo in modo che i nostri fratelli si sentano al sicuro come se fossero ad Algeri. Che Dio vi benedica", ha detto l'ex attaccante di Inter e Barcellona in una trasmissione televisiva, alla quale ha partecipato anche il numero uno del calcio algerino, Charaf-Eddine Amara.