Ufficiale Clamoroso Galatasaray: vietato ai tifosi di indossare la maschera di Osimhen allo stadio

Clamoroso in Turchia: i tifosi del Galatasaray non potranno recarsi allo stadio indossando la mascherina di Victor Osimhen.

Clamoroso in Turchia: i tifosi del Galatasaray non potranno recarsi allo stadio indossando la mascherina di Victor Osimhen. A renderlo noto lo stesso club che ha comunicato che non sarà consentito l'ingresso con la maschera nei giorni delle partite, in conformità con la legge sportiva. Riportiamo di seguito il testo:

"Informiamo che nei giorni delle partite non è consentito introdurre mascherine allo stadio, come prevede la normativa sportiva, e chiediamo che questa norma venga presa in considerazione anche in termini di rispetto delle regole dello stadio."

La mascherina di Osimhen è diventato un oggetto di culto tra i tifosi del Galatasaray, così come lo era per i tifosi del Napoli quando il loro beniamino faceva esplodere il "Maradona". Non a caso era facile trovare nei pressi dello stadio le bancarelle che mettevano in vendita l'accessorio, che il centravanti ha iniziato a usare a seguito di un violentissimo scontro di gioco contro Milan Skriniar nel corso di Inter-Napoli che gli procurò delle fratture multiple vicino all'occhio sinistro.