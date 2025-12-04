Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Milinkovic segna e para. Napoli avanti dopo 20 rigori"

Una prova da pesi massimi il 5-1 inferto al Venezia ieri negli ottavi di Coppa Italia: Diouf ad aprire, il primo sigillo di Pio Esposito con l'Inter a San Siro, la doppietta di Thuram e il gol di Bonny (entrato dalla panchina). "Inter di forza", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Prima dei nerazzurri, volati ai quarti, anche Atalanta e Napoli non deludono le attese: la Dea spazza via il Genoa 4-0, gli azzurri sono dovuti passare per i rigori con il Cagliari. E Milinkovic-Savic ha parato ma anche segnato dal dischetto: Conte avanti dopo 20 rigori.

"Il Milan scopre Jashari", scrive di spalla a destra la Rosea. Sarà titolare da regista all'Olimpico contro la Lazio per giocarsi il passaggio al turno successivo, dopo il trionfo di misura pieno zeppo di polemiche nell'ultima giornata di campionato per la decisione sul rigore finale non assegnato ai biancocelesti. In seguito al tocco di braccio in area di Pavlovic. In parallelo, i detentori del titolo, il Bologna ospiterà il Parma.