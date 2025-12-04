Prima pagina

Corriere dello Sport: "Napoli ovunque: resta in corsa per quattro fronti"

di Fabio Tarantino

In occasione della prima pagina di oggi, il Corriere dello Sport sceglie il seguente come titolo principale: "Pio c'è". L'Inter va avanti in Coppa Italia: travolto 5-1 il Venezia, nei quarti Roma a Torino. La festa a San Siro comincia con Diouf, al primo gol in maglia nerazzurra. II centravanti nerazzurro realizza il 2-0, poi doppietta di Thuram e il quinto è di Bonny.

"Napoli ovunque" è un altro titolo presente in prima pagina. La formazione partenopea elimina il Cagliari e resta in corsa su 4 fronti. Al Maradona finisce 10-9: Lucca porta avanti Conte, poi nella ripresa segna Esposito. Decisiva la rete dal dischetto di Buongiorno. Domenica sera il ritorno di Spalletti.