Clamoroso in FA Cup: l'ultima della Championship elimina il Liverpool! 90' per Chiesa

Clamoroso in FA Cup, il Liverpool è stato appena dal Plymouth ai sedicesimi di finale. L'attuale ultima forza della Championship ha battuto per 1-0 la capolista di Premier League grazie a un calcio di rigore di Hardie al 53'. La FA Cup dei Reds finisce già al quarto turno. 90 minuti in campo per l'italiano Federico Chiesa.