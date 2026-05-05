Ultim'ora Lukaku ha incontrato Conte! Sky: "Lavoro individuale, ma non è fuori rosa"

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"Le scorie generate qualche settimana fa dal rifiuto di Lukaku di tornare a Napoli non sono ancora state assorbite".

Massimo Ugolini, inviato Sky a Castel Volturno, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del rientro di Romelu Lukaku e del suo allenamento: "Oggi è tornato a Castel Volturno Romelu Lukaku. Da quello che ci risulta ha incontrato Antonio Conte, c'è stato un chiarimento di cui ancora non sappiamo ancora i contenuti.

Il giocatore ha svolto poi lavoro individuale, non differenziato, individuale. Una differenza sottile, ma sostanziale. Le scorie generate qualche settimana fa dal rifiuto di Lukaku di tornare a Napoli non sono ancora state assorbite. Al momento quindi Lukaku fa lavoro individuale, non è assolutamente fuori rosa, quindi condivide lo spogliatoio coi suoi compagni di squadra, ma lavoro singolo sul campo per quanto riguarda il belga".