Serie A, medie voto degli allenatori dopo 35 giornate: Conte perde 3 posizioni

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Salgono De Rossi e Grosso, perde ben tre posizioni Antonio Conte dopo la prestazione del Napoli a Como.

Cesc Fabregas e Cristian Chivu sono divisi da soli due centesimi nella speciale classifica di rendimento degli allenatori di Serie A. Resta sul podio Spalletti mentre guadagna due posizioni Gasperini. Salgono De Rossi e Grosso, perde ben tre posizioni Antonio Conte dopo la prestazione del Napoli a Como. Tra parentesi le partite in panchina di ognuno:

1. Cesc Fàbregas (Como) 6.63 (35)

2. Cristian Chivu (Inter) 6.61 (35)

3. Luciano Spalletti (Juventus) 6.46 (26)

4. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.35 (24)

5. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.33 (35)

6. Roberto D'Aversa (Torino) 6.33 (9)

7. Daniele De Rossi (Genoa) 6.30 (25)

8. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.29 (35)

9. Antonio Conte (Napoli) 6.29 (35)

10. Massimiliano Allegri (Milan) 6.16 (35)

11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.10 (35)

12. Carlos Cuesta (Parma) 6.09 (35)

13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.07 (35)

14. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.03 (35)

15. Kosta Runjaić (Udinese) 6.03 (35)

16. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.94 (35)

17. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.86 (25)

18. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.79 (12)

19. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.42 (12)

20. Marco Giampaolo (Cremonese) 5.33 (6)