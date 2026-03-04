Prima pagina

Il Mattino: “Napoli, 18 gol subiti in 27 partite: è la sindrome del secondo tempo”

di Arturo Minervini
La prima pagina de Il Mattino dedica ampio spazio alle vicende del SSC Napoli. Il titolo scelto dal quotidiano è chiaro

La prima pagina de Il Mattino dedica ampio spazio alle vicende del SSC Napoli. Il titolo scelto dal quotidiano è chiaro: “Napoli, 18 gol subiti in 27 partite: è la sindrome del secondo tempo”. La squadra di Antonio Conte, infatti, ha incassato diversi gol nella ripresa, soprattutto dopo l’intervallo: un dato piuttosto insolito per le squadre allenate dal tecnico salentino, storicamente solide nella gestione delle gare.

Intanto la squadra è già al lavoro per preparare la sfida del weekend contro il Torino. L’obiettivo è dare continuità al successo conquistato al Bentegodi contro l’Hellas Verona, ma non mancano le preoccupazioni legate alle assenze: tra queste quella pesante di Stanislav Lobotka, che non dovrebbe essere della partita.