Prima pagina Tuttosport: "Simeone, a Napoli non sarà un Buongiorno”

La prima pagina di Tuttosport di oggi apre con il titolo: “Ci pensa Lucio”. Al centro della scena il futuro di Dušan Vlahović, con Luciano Spalletti che spinge per la sua permanenza alla Juventus.

Il club bianconero sta discutendo con l’attaccante serbo il possibile rinnovo di contratto. L’allenatore è convinto di poter riportare Vlahović ai suoi livelli migliori e lo considera la prima scelta per l’attacco, reparto che comunque dovrà essere rinforzato con un altro profilo di peso, con nomi come Randal Kolo Muani o Donyell Malen tra le ipotesi.

Spazio poi anche all’altra metà di Torino, con un titolo dedicato alla sfida di venerdì tra Napoli e Torino: “Simeone, a Napoli non sarà un Buongiorno”. Un richiamo al ritorno al Maradona di Diego Simeone, tra il legame con la città, il dovere di ripetersi e il confronto con il cuore granata in una partita dal sapore speciale.