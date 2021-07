Clamoroso, Sky anche senza highlights: li avrà solo delle sue tre partite

Arrivano brutte notizie per Sky in vista dell'inizio del prossimo campionato. La Lega Serie A – spiega Il Sole 24 Ore – ha deciso infatti, a maggioranza, di non mettere all’asta gli highlights pay. Quindi l’emittente satellitare di Comcast potrà trasmetterli solo per le tre partite delle quali detiene i diritti, e non per le altre sette che saranno trasmesse in esclusiva su Dazn. Lo riporta Calcio&Finanza.