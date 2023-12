Clamoroso Uefa: agli Europei i Tik Toker saranno accreditati al pari dei giornalisti

La Uefa apre le porte a Tik Tok. Il prossimo Europeo del 2024 che si giocherà in Germania sarà una vera e propria rivoluzione

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Uefa apre le porte a Tik Tok. Il prossimo Europeo del 2024 che si giocherà in Germania sarà una vera e propria rivoluzione dal punto di vista della comunicazione. Per la prima volta infatti i Tik Toker, ovvero i creatori di contenuti, avranno la possibilità di accreditarsi come tali. I creator avranno quindi il loro spazio di lavoro esattamente come i media tradizionali.

A partire da Euro 2024, come si legge sul Corriere dello Sport, potranno svolgere il loro lavoro solo nelle zone miste anche se non potranno riprendere o postare nulla di quello che accade sul campo.