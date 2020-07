Classifica girone di ritorno: Napoli ha gli stessi punti della Juve

Quanti punti hanno conquistato i 20 club di Serie A nel girone di ritorno? Ecco la classifica contando ciò che è accaduto dal giro di boa in poi, ovvero dalla 20esima giornata. A spiccare è il settimo posto dell'Inter di Conte, che adesso è quarta anche perché rispetto all'Atalanta prima in questa graduatoria ha perso 12 punti. Al secondo posto, a pari merito la Juventus e il Napoli di Gattuso. Quarta la Lazio, calata vistosamente dopo la ripresa. In coda le ultime due della classe e il Torino, squadra che nell'ultimo turno è tornato alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Ecco il dato.

1) Atalanta 31 punti conquistati nel girone di ritorno

2) Juventus 27

2) Napoli 27

4) Lazio 25

5) Milan 24

5) Sassuolo 24

7) Inter 19

8) Bologna 18

9) Hellas 17

10) Roma 16

11) Fiorentina 14

12) Sampdoria 13

12) Genoa 13

12) Lecce 13

15) Parma 11

15) Cagliari 11

15) Udinese 11

18) Brescia 7

18) SPAL 7

18) Torino 7