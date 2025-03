CLASSIFICA - In attesa di Napoli-Milan, l'Inter allunga a +6 sugli azzurri

vedi letture

Soffrendo nel finale, arrivano altri tre punti in campionato per l’Inter che allunga sul Napoli, in attesa di capire cosa faranno gli azzurri questa sera contro il Milan, e mette la freccia sul 3° posto dell’Atalanta, adesso distante ben 9 punti. Non riesce l’impresa all’Udinese di Runjaic, che ci ha provato nei minuti conclusivi della partita e ha tenuto con il fiato sospeso il Meazza, uscendone però con zero punti in tasca. I friulani continuano comunque a godere di una buonissima e serena situazione di classifica. Di seguito la classifica aggiornata.

Inter 67 punti (30 partite giocate)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (30)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Roma 52 (30)

Lazio 51 (29)

Fiorentina 51 (30)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (30)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (30)

Como 30 (30)

Verona 29 (29)

Cagliari 29 (30)

Lecce 25 (30)

Parma 25 (29)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (30)