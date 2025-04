Classifiche a confronto: dato incredibile per il Napoli di Conte

Classifiche a confronto dopo le gare di ieri che hanno chiuso il programma della 33esima giornata di Serie A. L'Inter capolista sconfitta a Bologna nell'ultimo turno ha quindici punti in meno rispetto alla scorsa stagione. L'altra squadra in vetta al campionato viaggia invece con un saldo ampiamente positivo: +22 per il Napoli di Antonio Conte.

Sorride anche Gian Piero Gasperini: +10 punti per la sua Atalanta che grazie agli ultimi due successi s'è considerevolmente avvicinata al pass per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Bologna di Vincenzo Italiano viaggia con un -2 rispetto allo scorso campionato, -5 per la Juventus ieri battuta in quel di Parma.Di seguito il dato delle 20 squadre di Serie A.

Inter 71 punti (-15 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 33 giornate)

Napoli 71 (+22)

Atalanta 64 (+10)

Bologna 60 (-2)

Juventus 59 (-5)

Lazio 59 (+7)

Roma 57 (-1)

Fiorentina 56 (+6)

Milan 51 (-18)

Torino 43 (-3)

Udinese 40 (+12)

Como 39 (in Serie B)

Genoa 39 (=)

Hellas Verona 32 (+1)

Parma 31 (in Serie B)

Cagliari 30 (-2)

Lecce 26 (-9)

Venezia 25 (in Serie B)

Empoli 25 (-6)

Monza 15 (-28)