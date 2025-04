Classifiche a confronto: l'Inter a -14, Milan sprofonda a -20

vedi letture

Classifiche a confronto dopo 31 giornate di Serie A in attesa di Bologna-Napoli, sfida che questa sera chiuderà il programma di questo turno di campionato. Fermata dal Parma, l'Inter in questo momento ha quattordici punti in meno rispetto allo scorso campionato. Hanno un confronto peggiore solo Milan e Monza. La squadra rossonera fermata nuovamente sul pari ha venti punti in meno rispetto all'ultima stagione con Pioli in panchina, mentre quella brianzola a cui manca solo la matematica per tornare in Serie B è a -27.

In positivo spicca il +9 della Lazio di Marco Baroni, squadra che ieri ha vinto 1-0 a Bergamo. Saldo positivo anche per la Dea di Gasperini e per l'Udinese di Runjaic, nonostante le ultime sconfitte. La Juventus reduce dal pareggio all'Olimpico ha sei punti in meno rispetto alla scorsa stagione, la Roma è a meno 2.

Detto del Monza, in coda spicca il confronto leggermente negativo di Empoli e Lecce. Genoa e Cagliari a questo punto della stagione hanno esattamente gli stessi punti di un anno fa, l'Hellas Verona ne ha quattro in più. Di seguito il dato squadra per squadra.

Inter 68 punti (-14 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 31 giornate)

*Napoli 64 (+19)

Atalanta 58 (+8)

*Bologna 56 (-1)

Juventus 56 (-6)

Lazio 55 (+9)

Roma 53 (-2)

Fiorentina 52 (+6)

Milan 48 (-20)

Torino 40 (-4)

Udinese 40 (+12)

Genoa 38 (=)

Como 33 (in Serie B)

Hellas Verona 31 (+4)

Cagliari 30 (=)

Parma 27 (in Serie B)

Lecce 26 (-3)

Empoli 24 (-4)

Venezia 21 (in Serie B)

Monza 15 (-27)

*=Una gara in meno. Confronto con le prime 30 giornate della Serie A 2023/24