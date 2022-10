Classifiche a confronto: Napoli show, ma è ancora a -4 dall'anno scorso

In attesa del posticipo di questa sera che vedrà di fronte Hellas Verona e Udinese, ecco la classifica a confronto dopo 8 turni di campionato

In attesa del posticipo di questa sera che vedrà di fronte Hellas Verona e Udinese, ecco la classifica a confronto dopo 8 turni di campionato. Situazione opposta per le due capoliste: il Napoli di Spalletti un anno fa, di questi tempi, non aveva ancora perso un punto e ha un confronto negativo. Salto in avanti importante, invece, per l'Atalanta: +6. Male fin qui le milanesi, entrambe a -5. La Roma ha un punto in più, la Juventus uno in meno. Ecco il dato complessivo.

Napoli 20 punti (-4 rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 8 giornate)

Atalanta 20 (+6)

Lazio 17 (+3)

Milan 17 (-5)

*Udinese 16 (+8)

Roma 16 (+1)

Juventus 13 (-1)

Sassuolo 12 (+4)

Inter 12 (-5)

Torino 10 (+2)

Fiorentina 9 (-3)

Spezia 8 (+1)

Lecce 7 (in Serie B)

Salernitana 7 (+3)

Empoli 7 (-2)

Monza 7 (in Serie B)

Bologna 6 (-6)

*Hellas Verona 5 (-3)

Cremonese 3 (in Serie B)

Sampdoria 2 (-4)