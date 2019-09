Col Liverpool necessario anticiparsi ai varchi: con la Samp lunghe code per problema fidelity e rallentamenti

Per la sfida al Liverpool l'invito è di recarsi al San Paolo con ampio anticipo. Con la Sampdoria infatti molti tifosi hanno lamentato enormi disservizi ai varchi d'accesso. In tanti - con biglietti e abbonamenti - non hanno ancora ricevuto le fidelity da Ticket One (probabilmente per le tante richieste tutte insieme nelle settimane della campagna abbonamenti) e con il provvisorio stampato si accumula un ritardo ai tornelli che ha portato a rallentamenti nell'ingresso allo stadio.