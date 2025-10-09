Ufficiale
Hojlund titolare in nazionale: le formazioni di Bielorussia-Danimarca
TuttoNapoli.net
Sono state ufficializzate le formazioni di Bielorussia-Danimarca, gara valida per la terza giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il match si disputerà alle ore 20:45, in campo neutro, presso la ZTE Arena. Il commissario tecnico della Danimarca, Brian Riemer, ha deciso di affidarsi fin dal primo minuto all'attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund. Ecco nel dettaglio le scelte di formazione:
🇩🇰 STARTOPSTILLINGEN 🇩🇰— Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) October 9, 2025
Landstræneren har sat navn på de 11 spillere, der starter aftenens kamp for Herrelandsholdet mod Belarus 💪🏼
Kom så, drenge!#ForDanmark pic.twitter.com/1p9lbAfU7b
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
