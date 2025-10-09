Hojlund on fire: doppietta e assist in 45’ in Bielorussia-Danimarca

di Francesco Carbone

Dominio totale della Danimarca, avanti 4-0 all’intervallo contro la Bielorussia nella sfida valida per la terza giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Protagonista assoluto del primo tempo è Rasmus Hojlund.

L’attaccante del Napoli, dopo aver siglato il 2-0 al 20’, realizza la doppietta personale al 45’. Cinque minuti dopo il terzo gol danese, il classe 2003 confeziona anche l’assist per la rete del 4-0 firmata da Dorgu. Per Hojlund si tratta dell’undicesimo gol in 29 presenze con la maglia della Danimarca, il quinto nelle ultime tre partite tra club e nazionale.