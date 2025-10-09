Hojlund scatenato anche in Nazionale: segna il raddoppio in Bielorussia-Danimarca

di Francesco Carbone

Rasmus Hojlund on fire. L’attaccante del Napoli, reduce da tre gol nelle ultime due gare tra Champions League e Serie A contro Sporting Lisbona e Genoa, va a segno anche con la sua nazionale. Al 20’ firma il raddoppio contro la Bielorussia, rete poi confermata dopo un lungo controllo al VAR da parte dell’arbitro Filip Glova. Per il classe 2003 si tratta del quarto gol nelle ultime tre partite, a conferma del suo momento di grande forma.