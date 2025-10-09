Ufficiale
Scozia-Grecia, le formazioni: la scelta su McTominay e Gilmour
TuttoNapoli.net
Alle 20:45 lo storico Hampden Park di Glasgow ospiterà la sfida tra Scozia e Grecia, valida per la terza giornata del Gruppo C delle qualificazioni al Mondiale. Tra le fila della nazionale scozzese, il commissario tecnico Steve Clarke schiera dal primo minuto il centrocampista del Napoli Scott McTominay, mentre l’altro azzurro, Billy Gilmour, inizierà il match dalla panchina. Di seguito le le scelte di formazione:
🔢 Your Scotland team at Hampden Park.— Scotland National Team (@ScotlandNT) October 9, 2025
COME ON 💪#SCOGRE pic.twitter.com/0m5aSylU3F
