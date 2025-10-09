Castel Volturno, doppia seduta per gli azzurri: il report del club

Il Napoli continua la preparazione al Training Center di Castel Volturno in vista della sfida contro il Torino, in programma sabato 18 ottobre dopo la sosta per le nazionali. Nella giornata odierna, la squadra ha svolto una doppia seduta di allenamento.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Gli azzurri proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center. Oggi la squadra ha svolto una doppia seduta. Al mattino il gruppo è stato impegnato in una fase di attivazione e a seguire in un una parte tecnica in campo. Nel pomeriggio lavoro di forza in palestra e in campo”, scrive il club azzurro sul proprio sito web ufficiale.