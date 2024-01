Come stanno i nuovi? Mazzarri dice tutto su Ngonge e Traore

Nel corso della conferenza di presentazione di Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana, l'allenatore azzurro Mazzarri ha parlato dei nuovi arrivati

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana, l'allenatore azzurro Walter Mazzarri ha parlato dei nuovi e degli infortunati.

"Traoré è l'unico che mi dicono debba fare un po' di preparazione. Lindstrom sta bene, ma si entra in un discorso particolare: quando uno arriva da un'altra realtà ha bisogno di tempo. Quando un allenatore arriva dà fiducia a chi ha trainato in precedenza. Mi sembra contento e motivato, è chiaro che si deve un pochino ambientare per dimostrare quello che gli osservatori hanno visto quando hanno indicato al presidente di prenderlo".

Ngonge?

"Ci ho parlato, è disponibile e penso sia in un buon grado di preparazione. Potrebbe essere impiegato, sarò io a capire se è il caso, perché è arrivato in un gruppo. Vedrò: sarà più difficile vederlo che no".