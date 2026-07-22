Ct Italia, occhio a Conte: non è escluso possa tornare lui dopo Gattuso

vedi letture

La corsa alla panchina della Nazionale resta più aperta che mai e continua ad arricchirsi di indiscrezioni e possibili scenari. Accanto alla suggestione rappresentata da Pep Guardiola, ritenuta comunque particolarmente complessa, prendono quota soprattutto le candidature di Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Al momento sarebbe l'ex centrocampista a godere di un leggero vantaggio nella corsa alla successione, mentre l'ex commissario tecnico continua a essere il profilo maggiormente apprezzato dal presidente del CONI, Giovanni Malagò. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per comprendere quale direzione intenda prendere la Federazione nella scelta del nuovo commissario tecnico.

Tra incontri e attese, restano vive anche altre opzioni

Roberto Mancini e Giovanni Malagò sono attesi a un nuovo incontro informale in occasione della finale della Coppa Canottieri Lazio, appuntamento nel quale l'allenatore spera di ricevere indicazioni positive sul proprio futuro. Parallelamente, però, non è stata accantonata neppure l'ipotesi che porta ad Antonio Conte, il cui nome continua a circolare tra le possibili alternative. Intanto cresce l'attesa anche per la giornata di giovedì, quando Paolo Maldini e Leonardo, insieme al presidente federale, saranno presenti nella sede della Lega Serie A per un confronto con i club del massimo campionato.