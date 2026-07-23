Compleanno in casa Napoli: Marianucci compie gli anni, gli auguri del club

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Oggi alle 17:00Notizie
di Pierpaolo Matrone
Luca Marianucci festeggia a Dimaro il suo compleanno: il difensore centrale ex Empoli compie 22 anni.

Tanti auguri a Luca Marianucci. Il centrale livornese, presente nel ritiro di Dimaro, festeggia oggi i suoi 22 anni. Di seguito il comunicato del Napoli: "Compleanno in casa azzurra. Luca Marianucci compie 22 anni. Il difensore del Napoli è nato il 23 luglio del 2004 a a Livorno. A Marianucci vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.

Marianucci ha esordito in azzurro il 28 settembre 2025 nella trasferta di San Siro contro il Milan. Conta 2 presenze con il Napoli e un assist. In bacheca una Supercoppa Italiana. Auguri Luca!".