Infortunio Lucca, le ultime: la valutazione sui tempi di recupero
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Nella sconfitta rimediata in amichevole contro l’Arezzo, il Napoli deve fare i conti anche con l’infortunio di Lorenzo Lucca. Il centravanti, subentrato all’inizio della ripresa, è stato costretto a lasciare il campo all’85’ a causa di una distorsione alla caviglia.
Le condizioni dell’ex attaccante dell’Udinese saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico dei partenopei, che dovrà stabilire l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Da valutare ora anche i tempi di recupero.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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