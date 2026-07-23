Infortunio Lucca, le ultime: la valutazione sui tempi di recupero

Infortunio Lucca, le ultime: la valutazione sui tempi di recuperoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:50Notizie
di Fabio Tarantino

Nella sconfitta rimediata in amichevole contro l’Arezzo, il Napoli deve fare i conti anche con l’infortunio di Lorenzo Lucca. Il centravanti, subentrato all’inizio della ripresa, è stato costretto a lasciare il campo all’85’ a causa di una distorsione alla caviglia.

Le condizioni dell’ex attaccante dell’Udinese saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico dei partenopei, che dovrà stabilire l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Da valutare ora anche i tempi di recupero. 