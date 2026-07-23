Ufficiale Napoli in campo, riposo nel pomeriggio: il report della SSC Napoli

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Il Napoli si è allenato questa mattina a Dimaro. Ecco il report del club azzurro. Gli azzurri proseguono gli allenamenti alla SKI.IT Arena di Dimaro. Il gruppo è stato insegnato in una seduta mattutina svolgendo una parte aerobica e lavoro atletico in campo. Nel pomeriggio è previsto riposo. Gli allenamenti riprenderanno domani mattina.

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