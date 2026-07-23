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A un passo dal Napoli dopo Kvara, Adeyemi va al Barcellona: l'annuncio

A un passo dal Napoli dopo Kvara, Adeyemi va al Barcellona: l'annuncioTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:40Notizie
di Fabio Tarantino

Karim Adeyemi è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona. L'attaccante tedesco lascia il Borussia Dortmund e inizia una nuova avventura in Liga, con il club blaugrana che mette a segno uno dei colpi più importanti di questa sessione di mercato.

Adeyemi al Barcellona: era un vecchio obiettivo del Napoli

Il trasferimento chiude definitivamente ogni possibilità di vedere Adeyemi con la maglia del Napoli, che aveva provato a portarlo in azzurro nel gennaio 2025 dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain. Il club partenopeo aveva individuato nel classe 2002 uno dei principali candidati per raccogliere l'eredità dell'esterno georgiano, ma la trattativa non si concretizzò. A distanza di oltre un anno, il futuro del calciatore prende così la direzione della Catalogna.