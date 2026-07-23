Solo Guardiola per l'Italia! Malagò stoppa altri nomi: aspetta il sì di Pep

vedi letture

La Federazione attende Guardiola: resta aperta la pista per il nuovo progetto tecnico

Il presidente Malagò, insieme a Paolo Maldini e Leonardo, ha definito la strategia per il futuro e ha scelto di attendere la risposta ufficiale di Pep Guardiola prima di aprire ad altre possibilità. La Federazione, infatti, non intende procedere con alternative finché l’allenatore spagnolo non comunicherà la propria decisione definitiva. L’obiettivo resta quello di portare avanti quella che viene considerata la missione più complessa, ma anche la più ambiziosa. Lo riporta Fabrizio Romano.

Contatti continui e attesa per la scelta finale di Pep

Nelle ultime 24 ore i contatti con Guardiola sono proseguiti senza interruzioni, con un corteggiamento serrato da parte della Federazione. La decisione finale, però, rimane nelle mani dell’ex tecnico del Manchester City, che aveva scelto di lasciare il club inglese per dedicare maggiore tempo alla famiglia e valutare con calma il proprio futuro. L’attesa continua, mentre il progetto azzurro resta sospeso in attesa della risposta di uno dei tecnici più vincenti del calcio mondiale.