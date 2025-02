Con la Lazio per spezzare striscia negativa: nessuna vittoria nelle ultime 4

Il Napoli vuole spezzare la striscia negativa contro la Lazio. Gli azzurri, infatti, non hanno vinto nessuna delle ultime quattro sfide contro i biancocelesti in Serie A (1N, 3P), dopo che avevano trovato il successo in ciascuna delle precedenti quattro.

A riferirlo sono i colleghi di Opta, che aggiungono che nelle due sfide più recenti il Napoli non ha trovato la rete e l’ultima volta che ha disputato tre gare consecutive contro i biancocelesti senza andare a segno nel torneo risale addirittura al lontano 1948.