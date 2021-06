Consiglio Federale, programmata riunione per il 9 giugno: i temi all'ordine del giorno

Nella giornata di mercoledì 9 giugno andrà in scena una riunione del Consiglio Federale. I lavori avranno inizio alle ore 11.30 presso ‘PratiBus District’, la struttura che ospita “Casa Azzurri” in occasione di Euro 2020. Tanti i temi all'ordine del giorno: approvazione del verbale della riunione del 17 maggio 2021; comunicazioni del presidente; informativa del Segretario Generale; nomina dei Presidenti del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico; nomina componenti degli Organi di Giustizia Sportiva a livello nazionale; nomina Organismo di Vigilanza; altre nomine di competenza; modifiche regolamentari.

Inoltre saranno trattati anche i seguenti temi: norme in materia di tesseramento calciatori extracomunitari in ambito professionistico stagione sportiva 2021/2022; termini di tesseramento in ambito dilettantistico stagione sportiva 2021/2022; criteri di ammissione e partecipazione al Campionato di Serie C 2021/2022 della Seconda Squadra della F.C. Juventus S.p.A.; procedure e criteri di riammissione campionati Serie A e Serie B: provvedimenti conseguenti; procedura e criteri di riammissione campionato Serie C ex art. 49, comma 5 bis, delle NOIF: provvedimenti conseguenti.

Norme per gli eventuali ripescaggi nei campionati professionistici: provvedimenti conseguenti. Regolamento LND per i ripescaggi in Lega Pro e Regolamento LND ex art. 49, lett. c), delle NOIF. Modifiche format Campionati Femminili. Disposizioni concernenti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, adempimenti per l’ammissione ai campionati nazionali di Serie A e B, termini di tesseramento stagione sportiva 2021/2022. Procedure e criteri per l’integrazione degli organici dei campionati di Serie A e Serie B 2021/2022 della Divisione Calcio Femminile. Varie ed Eventuali.