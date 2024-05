Udinese, doppia seduta in vista del Napoli: il report dell'allenamento

Doppio allenamento al centro sportivo Bruseschi per l'Udinese.

TuttoNapoli.net

Doppio allenamento al centro sportivo Bruseschi per l'Udinese. Fabio Cannavaro, che non ha avuto a disposizione Marco Silvestri per infortunio, si è concentrato su una sessione video e nuove disposizioni tattiche sia in fase offensiva che difensiva.

Questo il report delle due sedute: “Bianconeri alle prese con una doppia seduta di allenamento. Nella mattinata odierna sessione video, poi lavoro in palestra e infine sul campo, con navette e tattiche offensive e difensive. Al pomeriggio attivazione e, a seguire, esercitazioni sul possesso palla e partite a pressione. Domani la squadra si allenerà nel pomeriggio”.