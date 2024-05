Malfitano: "Gasperini è una garanzia! Non ha vinto, ma è il migliore tra i nomi usciti"

L'ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre.

“In questo momento - ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- si fa molta fatica a capire le intenzioni del presidente del Napoli. È proprio di stamattina la notizia che la pista Conte si sarebbe raffreddata. E allora dico: invece di rincorrere queste pseudo notizie fermiamoci qua. Ovvero che ci sono stati contatti del Napoli con alcuni allenatori. Credo che laddove dovesse arrivare Conte significa che il presidente del Napoli avrà accettato il progetto di vincere subito; il che prevede degli investimenti onerosi. Quindi è un discorso prettamente economico. L'aspetto tecnico è consequenziale all'investimento economico.

Sarei felicissimo se arrivasse Gasperini perché è l'ideale per quello che vuole il presidente e soprattutto è una garanzia per la valorizzazione dei giovani, dei giocatori e anche sul piano tecnico-tattico credo sia una delle figure che negli ultimi anni ha fatto storia con il suo calcio. È vero che non ha vinto nulla ma ha portato l'Atalanta ai quarti di finale di Champions, in semifinale di Europa League, in finale di Coppa Italia. Oltre a tirare fuori talenti ogni anno è anche l'allenatore che ha saputo concretizzare il lavoro fatto. Insomma, tra tutti gli allenatori menzionati credo che Gasperini sia quello che dia le più ampie garanzie”.