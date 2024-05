Chiariello: "Conte vuole 4 giocatori di spessore, ma ADL non ha i fondi Champions"

Così il giornalista di Canale 21 Umberto Chiariello a Tv Play.

"Il Napoli rischia di essere fuori dalle coppe. Antonio Conte non si accontenterebbe, se viene a Napoli vuole vincere e vorrà almeno 4 giocatori di spessore. De Laurentiis deve valutare se correre questo rischio economico". Così il giornalista di Canale 21 Umberto Chiariello a Tv Play.

Il giornalista poi sui social ha aggiunto: "Riporto la posizione di De Laurentiis, non la mia. Capisco le sue difficoltà e perplessità a fronte della perdita dei proventi Champions (persi in gran parte per colpa sua). Io, per parte mia, farei di tutto per portare Antonio Conte a Napoli".