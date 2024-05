La Juve perde Vlahovic? L’Arsenal non lo molla: pronta l’offerta, le cifre

L'Arsenal continua a stimare e desiderare Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della Juventus e della Nazionale serba.

L'Arsenal continua a stimare e desiderare Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della Juventus e della Nazionale serba. Come riportato dai colleghi britannici di Give me Sport, i Gunners potrebbero mettere sul piatto 65 milioni di euro per convincere i bianconeri a cedere il giocatore in estate.

Dal canto suo - aggiunge la medesima fonte - la Juve non vorrebbe fare a meno di Vlahovic, ma potrebbe cambiare idea qualora dovesse riuscire a mettere le mani su Joshua Zirkzee del Bologna e qualora l'Arsenal decidesse di alzare l'offerta.